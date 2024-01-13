قرار عاجل من السكة الحديد بشأن صرف التذاكر لاستقلال القطارات

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتباراً من يوم 15 يناير الجاري، إلغاء صرف التذاكر «الكوامل»، «الهلت»، أي المحطات التي لا تحتوي على مباني للسكة الحديد أي رصيف فقط، بدون غرامة نهائياً بالقطارات بمعرفة مشرفي القطارات، ولا يُسمح بسفر الراكب بالقطارات بدون تذكرة أو ما يخول لهم السفر بالقطارات ومن يتواجد بدون تذكرة يتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة بمعرفة مشرفي القطارات كالتعليمات المنظمة ذات الشأن.

استمرار تطوير المنظومة لتقديم أفضل الخدمات

وأوضحت الهيئة في مستند رسمي، واجبات مكاتب متحصلات الكمسارية بالمناطق، والتي تتمثل في عدم تسليم أطقم تذاكر ورقية هلت للكمسارية وذلك اعتباراً من يوم 15 يناير الجاري، ويتم جرد العهدة الورقية الهلت الخاصة بمشرفي القطارات والاحتفاظ بها لحين النظر بشأنها.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة، استمرار تطوير المنظومة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، من خلال الاهتمام بتطوير القطارات ونظم الإشارات.