يوسف الكدواني يكشف سبب اعتذار داليا شوقي عن مسلسل «وبينا ميعاد 2»

قال الفنان يوسف الكدواني، إنه تحمس لوجود الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد»، بالموسم الشتوي والذي يجمع الأسرة المصرية حوله لمناقشته قضايا اجتماعية حقيقية تتعلق بجيل الشباب.

سبب غياب داليا شوقي عن الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد

وأضاف «الكدواني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غياب الفنانة داليا شوقي واعتذارها عن المشاركة بالجزء الثاني، كان بناء على رغبتها الشخصية لعدم التواجد بالعمل وليس حدوث مشكلات مع أي من صناع المسلسل، مشددًا على أن أبطال المسلسل احترموا رغبتها وقراراها وتم إسناد شخصية «هند»، للفنانة أميرة أديب والتي تجمع بينهم جميعا علاقة صداقة قوية.

تفاصيل مسلسل وبينا ميعاد

ويناقش مسلسل «وبينا ميعاد»، مشكلات الشباب والجيل الحالي إلى جانب علاقة الأبناء والآباء، في إطار اجتماعي تشويقي يجمع العديد من المواقف الكوميدية والرومانسية.

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، أحمد فريد، وآخرين ومن إخراج وتأليف هاني كمال، وإنتاج إبراهيم حمودة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.