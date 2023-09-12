داليا شوقي تدعم شقيقتها في العرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي

حضرت الفنانة داليا شوقي، العرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي، المقام الآن في إحدى السينمات بالسادس من أكتوبر.

داليا شوقي تدعم شقيقتها

وحرصت الفنانة داليا شوقي على دعم شقيقتها الفنانة بسنت شوقي إحدى أبطال العمل، والتقطت معها عدد من الصور على الريد كاربت.

كما وصل أيضا إلى العرض الخاص كل من الفنانة إنجي المقدم وطه دسوقي ومعه زوجته.

أبطال العمل يتوافدون على العرض الخاص

كما حضر أيضا للعرض الخاص كل من منتج العمل محمد حفظي والفنان معتز هشام وأحمد طلعت، ومن المقرر أن يحضر باقي أبطال العمل.

يذكر أن فيلم فوي فوي فوي يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي وأمجد الحجار وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج عمر هلال.