طقس الأيام المقبلة في المحافظات.. أمطار وشبورة كثيفة ونشاط للرياح

يشهد طقس الأيام المقبلة في المحافظات، فرصًا لسقوط أمطار تمتد حتى الاثنين 15 يناير، مع ظهورة شبورة مائية كثيفة على الطرق تستمر لمدة 5 ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا.

طقس الأيام المقبلة في المحافظات

ويسيطر طقس مائل إلى البرودة نهارًا، على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون دافئ على جنوب البلاد وشديد البرودة في الصباح الباكر، وفقا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات.

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الدقهلية»، بنسبة تصل إلى 40%، على فترات متفاوتة على مدار اليوم، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية الكثيفة، التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتستمر حتى الخميس 18 يناير، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء ومحافظات السواحل الشمالية الغربية.

تحذيرات للمواطنين والمسافرين

ويستمر تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، يوم الجمعة 19 يناير، على الطرق الرئيسية والزراعية، بداية من الساعة 4 حتى 9 صباحًا، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين، بتوخي الحذر في أثناء القيادة، تجنبًا لوقوع الحوادث.