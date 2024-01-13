«صحة سوهاج» تنظم دورات تدريبية لفرق مكافحة العدوى بالإدارات

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنّ مديرية الصحة بسوهاج، تنظم فعاليات تدريبية مكثفة لفرق الرصد الوبائي ومكافحة العدوى، بمختلف الإدارات الصحية على مدار أسبوع كامل.

تحديد تغيرات عوامل المرض

وجاء ذلك، ضمن توجيهات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وإشراف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، وبحضور الدكتورة شيماء أبو قمر من الإدارة العامة للوبائيات والترصد بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ومهندس خالد الجنيدي بقطاع الطب الوقائي.

وتهدف الدورات لتنمية قدرات العاملين، خاصة في تجميع البيانات وتحليلها، وإعداد تقارير ترصد يمكن الاعتماد عليها من قبل المسؤولين، وكذلك مراقبة الأحداث الصحية واكتشاف التغيرات المفاجئة في حدوث وانتشار الأمراض، وتحديد تغيرات عوامل المرض من حيث العامل أو العائل أو البيئة، وأيضًا تخطيط برامج الوقاية والمكافحة.

منع انتشار الأمراض واحتوائها

كما أكد «أبو هاشم» أنّ الترصد الوبائي على قمة الأولويا،ت لما له من أهمية كبيرة لمنع انتشار الأمراض واحتوائها والتقليل من تداعياتها.