رفع 396 طنا من القمامة والمخلفات في حملة مكبرة بالإسماعيلية

نجحت الوحدات المحلية بالإسماعيلية، في رفع وإزالة كمية كبيرة من القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة في الشوارع والميادين الرئيسية، وتفريغ صناديق القمامة، ضمن الحملة المكبرة لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

قص الأشجار بحمولة تقدر بـ129 طنا

وتمكنت الحملة من إزالة مخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ129 طنا في مناطق المحطة الجديدة وشارع سوريا وطريق البلاجات ومنطقة البهتيني وكباري تحيا مصر، وشارعي محمد علي وأم كلثوم، وطريق البلاجات.

كما تمكنت الحملة من جمع ورفع القمامة والأتربة بمناطق الطريق الدائري، وشارع «الثلاثيني، والبحري، والبلابسة»، مع تركيب أعمدة إنارة، وشد الاسلاك بشوارع الشروق، و231 منطقة حي السلام.

كما رفعت الوحدة المحلية بلجنة خدمات مدينة المستقبل، ما يقرب من 45 طن قمامة ومخلفات ومواد صلبة، من نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية من نطاق المدينة، وجرى رفع 50 طنا من القمامة من مدينة القنطرة غرب.

رفع 172 طن من القمامة من مدينة فايد

وتمكنت إدارة تحسين البيئة بمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، من رفع 172 طنا من القمامة، من مدينة فايد وقرى سرابيوم، وفنارة، وهويس سرابيوم، وأبوسلطان، وكسفريت، وتسوية وتمهيد الطرق الداخلية للسوق الأسبوعي في قرية أبوسلطان، بجانب رفع المخلفات وتعقيم السوق.

وتعاونت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع الوحدة المحلية لقرية سرابيوم، بتسليك بالوعات الصرف الصحي، في مناطق خلف شارع 7 بمنطقة نور الصباح.