«تضامن الإسماعيلية»: تقديم خدمات طبية بالمجان داخل دور المسنين

قالت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الاسماعيلية، إنها أطلقت قافلة طبية تستهدف الكشف الطبي على المسنين والحالات الأولى بالرعاية خلال الساعات القليلة الماضية، وتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن في محافظة الإسماعيلية، إنه بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر تجوب قافلة طبية مدن ومراكز وقرى الاسماعيلية لتقديم الدعم الطبي.

تقديم خدمات طبية داخل دور المسنين

وأضاف «عبد الرحمن»، في تصريحات خاصة، أن القافلة بدأت بمؤسسات رعاية الأيتام ثم توجهت لدور المسنين بالمحافظة، مشيرا إلى إجراء عملية الكشف الطبي على 23 مسنا داخل دار المسنين وقصر ضيافة كبار السن بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار إلى أن القافلة الطبية تضمنت تخصصات طبية في الرمد والعظام والباطنة والجلدية والأنف والاذن والحنجرة، إلى جانب تنفيذ 10 نظارات طبية ليتم تسليمها خلال 15 يوم.

قافلة طبية في مركز القصاصين

وشهد مركز ومدينة القصاصين تنظيم قافلة طبية في مركز ومدينة القصاصين لمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، استهدفت ما يقرب من 1500 شخص تقريبا، وتضمنت 6 تخصصات طبية إلي جانب صيدلية ومعمل للتحاليل.