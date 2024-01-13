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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إسرائيل تواصل الأكاذيب

كتب:

محمد عزالدين
07:51 م | السبت 13 يناير 2024
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يوجِّه الحكومة بالحفاظ على القيمة التراثية لـ«القاهرة التاريخية»

- الرئيس: يجب تيسير حياة المواطنين وزيادة المساحات الخضراء لحماية البيئة من التلوث

- إسرائيل تواصل الأكاذيب

«تل أبيب» تزعم مسئولية مصر عن منع دخول المساعدات و«الاستعلامات»: محاولة للهروب من الإدانة أمام العالم

- إشادات دولية عديدة بدور مصر في تأمين دخول الدعم الإنساني والإغاثي لـ«القطاع» لتجاوز سلبيات العدوان

- سياسيون: معبر رفح مفتوح دائماً.. و«تل أبيب» تحاول التنصل من تهمة الإبادة الجماعية أمام «العدل الدولية»

- وتنفذ خطة التهجير بتجويع أهالي غزة

- «الوطن» ترصد مظاهر نقص السلع في القطاع بسبب الاحتلال.. والغذاء لا يتعدى 8% من احتياجات السكان

- «الفاو»: انقطاع إمدادات المياه والأغذية والوقود تسبب في انهيار جميع القطاعات المرتبطة بالأغذية بما فيها إنتاج الخضراوات والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك

- «أونروا» تشكر مصر لدعمها «الغزاويين»: الأوضاع الإنسانية الراهنة كارثية.. ونواجه صعوبات بالجملة

- اليوم.. بدء تسجيل استمارات الثانوية

- «التعليم»: آخر موعد 22 فبراير.. وتشدد على ضرورة التأكد من توضيح كل مواد الامتحانات

-مصدر مسئول ينفي وجود تنسيق أمني مصري إسرائيلي على محور فيلادلفيا

- مجازر الاحتلال تحصد أرواح عشرات الفلسطينيين في غزة

-«مدبولي»: نهتم بالثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان

-الفراعنة و«حلم الثامنة»

- مصر تواجه موزمبيق الليلة بقوة هجومية ضاربة يقودها «صلاح».. و«فيتوريا» يطالب لاعبيه بالضغط لإحراز هدف مبكر

 

الصفحة الثانية

- خطة إسرائيل للتهجير.. تجويع أهالي غزة

- «الوطن» ترصد مظاهر نقص المواد الغذائية في القطاع بسبب الاحتلال

-2 مليون فلسطيني يعانون أزمة غذاء حادة.. و26% منهم استنفدوا إمداداتهم

-شهادات صادمة: الغذاء لا يتعدى 8% من احتياجات السكان

-«أونروا» تشكر مصر لدعمها للقطاع: «لا تتأخر عن دخول المساعدات»

 

الصفحة الثالثة

-إسرائيل تواصل مسلسل الأكاذيب

-«تل أبيب» تزعم مسئولية مصر عن منع دخول المساعدات إلى «غزة» و«هيئة الاستعلامات»: محاولة للهروب من الإدانة أمام العالم

-إشادات دولية بدور مصر في تأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين

-سياسيون وحزبيون: محاولة بائسة من قوات الاحتلال للتنصّل من تهمة الإبادة الجماعية

-السفير صلاح حليمة: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. وادعاءات غلق المعبر لتشويه مصر

 

الصفحة الرابعة

-حصيلة قياسية لشهادتي الـ23.5 و27% في «الأهلي ومصر»

- «البلاتينية» و«طلعت حرب» تجمعان 205 مليارات في أول أسابيع الطرح عبر شبكة الفروع والتطبيق البنكي

-التضخم يتراجع في مصر للشهر الثالث إلى 33.7%

-بنك القاهرة: اتفاق لتسويق الوحدات السكنية لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

-شركة «أبوظبي الإسلامي» تعلن انضمامها لأكبر تحالف تمويلي في مصر بـ1٫3 مليار جنيه

-«حالاً» تعلن إتمام ثالث إصدار لسندات توريق

-بعثة البنك الدولى في مصر لبحث التعاون مع الحكومة في وثيقة ملكية الدولة

 

الصفحة الخامسة

-«ميد تقسيط» تحقق 338% نمواً في حجم الأعمال خلال العام الأول

-«التعمير والإسكان».. نمو قوى ونتائج أعمال مستدامة خلال أول 9 أشهر من 2023

-منحتان من سويسرا لمشروعات في أسوان وبني سويف

-«كريدي أجريكول» يفوز بـ5 جوائز دولية في التحول الرقمي

-الإفراج الجمركي عن بضائع بـ72.4 مليار دولار في 2023

 

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: رمز انتصار الإرادة

-مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: مصر جديدة في 10 سنوات

-مقال رأي لـ محمد مصطفي أبوشامة، بعنوان: صحفي للبيع وصحفي لله

-مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: لما كان الكان كان بجد

 

الصفحة السابعة

-حان وقت الحلم.. المنتخب يواجه موزمبيق بقوته الهجومية الضاربة و«فيتوريا» يحث اللاعبين على الضغط لإحراز هدف مبكر

-قتال وليس وعداً.. الأرقام تنصفه: «البرتغالي» يراهن على روح اللاعبين

-وش السعد.. «المنافس» فأل حسن وطريق التتويج للفراعنة في 3 بطولات

-تحت الرقابة.. اليوم.. صدام قوي بين نيجيريا وغينيا الاستوائية بالمجموعة الأولى.. ومنتخب غانا يواجه «كاب فيردي» في «الثانية»

-مقال رأي لـ شريف عبدالفضيل، بعنوان: لنكشر عن أنيابنا

 

الصفحة الثامنة

- «تتا وغمرين» بلد الألف نعامة.. تربية النعام تغزو قريتين بالمنوفية لمكاسبه داخل وخارج مصر

-«وبينا ميعاد».. مشكلات «سنة أولى جواز» يكشفها الجزء الثاني

-معاناة فلسطينية.. «دعاء» تترك شقا العمر: 25 سنة راحوا على الأرض

-تراث مصر على «جاكت»: لكل «طابع» حكاية

-طلبة يبتكرون «ATM» للبلاستيك: اوعى ترمي الأزايز

 

 

 

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