اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إسرائيل تواصل الأكاذيب

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يوجِّه الحكومة بالحفاظ على القيمة التراثية لـ«القاهرة التاريخية»

- الرئيس: يجب تيسير حياة المواطنين وزيادة المساحات الخضراء لحماية البيئة من التلوث

- إسرائيل تواصل الأكاذيب

«تل أبيب» تزعم مسئولية مصر عن منع دخول المساعدات و«الاستعلامات»: محاولة للهروب من الإدانة أمام العالم

- إشادات دولية عديدة بدور مصر في تأمين دخول الدعم الإنساني والإغاثي لـ«القطاع» لتجاوز سلبيات العدوان

- سياسيون: معبر رفح مفتوح دائماً.. و«تل أبيب» تحاول التنصل من تهمة الإبادة الجماعية أمام «العدل الدولية»

- وتنفذ خطة التهجير بتجويع أهالي غزة

- «الوطن» ترصد مظاهر نقص السلع في القطاع بسبب الاحتلال.. والغذاء لا يتعدى 8% من احتياجات السكان

- «الفاو»: انقطاع إمدادات المياه والأغذية والوقود تسبب في انهيار جميع القطاعات المرتبطة بالأغذية بما فيها إنتاج الخضراوات والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك

- «أونروا» تشكر مصر لدعمها «الغزاويين»: الأوضاع الإنسانية الراهنة كارثية.. ونواجه صعوبات بالجملة

- اليوم.. بدء تسجيل استمارات الثانوية

- «التعليم»: آخر موعد 22 فبراير.. وتشدد على ضرورة التأكد من توضيح كل مواد الامتحانات

-مصدر مسئول ينفي وجود تنسيق أمني مصري إسرائيلي على محور فيلادلفيا

- مجازر الاحتلال تحصد أرواح عشرات الفلسطينيين في غزة

-«مدبولي»: نهتم بالثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان

-الفراعنة و«حلم الثامنة»

- مصر تواجه موزمبيق الليلة بقوة هجومية ضاربة يقودها «صلاح».. و«فيتوريا» يطالب لاعبيه بالضغط لإحراز هدف مبكر

الصفحة الثانية

- خطة إسرائيل للتهجير.. تجويع أهالي غزة

- «الوطن» ترصد مظاهر نقص المواد الغذائية في القطاع بسبب الاحتلال

-2 مليون فلسطيني يعانون أزمة غذاء حادة.. و26% منهم استنفدوا إمداداتهم

-شهادات صادمة: الغذاء لا يتعدى 8% من احتياجات السكان

-«أونروا» تشكر مصر لدعمها للقطاع: «لا تتأخر عن دخول المساعدات»

الصفحة الثالثة

-إسرائيل تواصل مسلسل الأكاذيب

-«تل أبيب» تزعم مسئولية مصر عن منع دخول المساعدات إلى «غزة» و«هيئة الاستعلامات»: محاولة للهروب من الإدانة أمام العالم

-إشادات دولية بدور مصر في تأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين

-سياسيون وحزبيون: محاولة بائسة من قوات الاحتلال للتنصّل من تهمة الإبادة الجماعية

-السفير صلاح حليمة: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. وادعاءات غلق المعبر لتشويه مصر

الصفحة الرابعة

-حصيلة قياسية لشهادتي الـ23.5 و27% في «الأهلي ومصر»

- «البلاتينية» و«طلعت حرب» تجمعان 205 مليارات في أول أسابيع الطرح عبر شبكة الفروع والتطبيق البنكي

-التضخم يتراجع في مصر للشهر الثالث إلى 33.7%

-بنك القاهرة: اتفاق لتسويق الوحدات السكنية لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

-شركة «أبوظبي الإسلامي» تعلن انضمامها لأكبر تحالف تمويلي في مصر بـ1٫3 مليار جنيه

-«حالاً» تعلن إتمام ثالث إصدار لسندات توريق

-بعثة البنك الدولى في مصر لبحث التعاون مع الحكومة في وثيقة ملكية الدولة

الصفحة الخامسة

-«ميد تقسيط» تحقق 338% نمواً في حجم الأعمال خلال العام الأول

-«التعمير والإسكان».. نمو قوى ونتائج أعمال مستدامة خلال أول 9 أشهر من 2023

-منحتان من سويسرا لمشروعات في أسوان وبني سويف

-«كريدي أجريكول» يفوز بـ5 جوائز دولية في التحول الرقمي

-الإفراج الجمركي عن بضائع بـ72.4 مليار دولار في 2023

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: رمز انتصار الإرادة

-مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: مصر جديدة في 10 سنوات

-مقال رأي لـ محمد مصطفي أبوشامة، بعنوان: صحفي للبيع وصحفي لله

-مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: لما كان الكان كان بجد

الصفحة السابعة

-حان وقت الحلم.. المنتخب يواجه موزمبيق بقوته الهجومية الضاربة و«فيتوريا» يحث اللاعبين على الضغط لإحراز هدف مبكر

-قتال وليس وعداً.. الأرقام تنصفه: «البرتغالي» يراهن على روح اللاعبين

-وش السعد.. «المنافس» فأل حسن وطريق التتويج للفراعنة في 3 بطولات

-تحت الرقابة.. اليوم.. صدام قوي بين نيجيريا وغينيا الاستوائية بالمجموعة الأولى.. ومنتخب غانا يواجه «كاب فيردي» في «الثانية»

-مقال رأي لـ شريف عبدالفضيل، بعنوان: لنكشر عن أنيابنا

الصفحة الثامنة

- «تتا وغمرين» بلد الألف نعامة.. تربية النعام تغزو قريتين بالمنوفية لمكاسبه داخل وخارج مصر

-«وبينا ميعاد».. مشكلات «سنة أولى جواز» يكشفها الجزء الثاني

-معاناة فلسطينية.. «دعاء» تترك شقا العمر: 25 سنة راحوا على الأرض

-تراث مصر على «جاكت»: لكل «طابع» حكاية

-طلبة يبتكرون «ATM» للبلاستيك: اوعى ترمي الأزايز