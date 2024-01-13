اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إسرائيل تواصل الأكاذيب
كتب:
محمد عزالدين
07:51 م | السبت 13 يناير 2024
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي» يوجِّه الحكومة بالحفاظ على القيمة التراثية لـ«القاهرة التاريخية»
- الرئيس: يجب تيسير حياة المواطنين وزيادة المساحات الخضراء لحماية البيئة من التلوث
- إسرائيل تواصل الأكاذيب
«تل أبيب» تزعم مسئولية مصر عن منع دخول المساعدات و«الاستعلامات»: محاولة للهروب من الإدانة أمام العالم
- إشادات دولية عديدة بدور مصر في تأمين دخول الدعم الإنساني والإغاثي لـ«القطاع» لتجاوز سلبيات العدوان
- سياسيون: معبر رفح مفتوح دائماً.. و«تل أبيب» تحاول التنصل من تهمة الإبادة الجماعية أمام «العدل الدولية»
- وتنفذ خطة التهجير بتجويع أهالي غزة
- «الوطن» ترصد مظاهر نقص السلع في القطاع بسبب الاحتلال.. والغذاء لا يتعدى 8% من احتياجات السكان
- «الفاو»: انقطاع إمدادات المياه والأغذية والوقود تسبب في انهيار جميع القطاعات المرتبطة بالأغذية بما فيها إنتاج الخضراوات والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك
- «أونروا» تشكر مصر لدعمها «الغزاويين»: الأوضاع الإنسانية الراهنة كارثية.. ونواجه صعوبات بالجملة
- اليوم.. بدء تسجيل استمارات الثانوية
- «التعليم»: آخر موعد 22 فبراير.. وتشدد على ضرورة التأكد من توضيح كل مواد الامتحانات
-مصدر مسئول ينفي وجود تنسيق أمني مصري إسرائيلي على محور فيلادلفيا
- مجازر الاحتلال تحصد أرواح عشرات الفلسطينيين في غزة
-«مدبولي»: نهتم بالثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان
-الفراعنة و«حلم الثامنة»
- مصر تواجه موزمبيق الليلة بقوة هجومية ضاربة يقودها «صلاح».. و«فيتوريا» يطالب لاعبيه بالضغط لإحراز هدف مبكر
الصفحة الثانية
- خطة إسرائيل للتهجير.. تجويع أهالي غزة
- «الوطن» ترصد مظاهر نقص المواد الغذائية في القطاع بسبب الاحتلال
-2 مليون فلسطيني يعانون أزمة غذاء حادة.. و26% منهم استنفدوا إمداداتهم
-شهادات صادمة: الغذاء لا يتعدى 8% من احتياجات السكان
-«أونروا» تشكر مصر لدعمها للقطاع: «لا تتأخر عن دخول المساعدات»
الصفحة الثالثة
-إسرائيل تواصل مسلسل الأكاذيب
-«تل أبيب» تزعم مسئولية مصر عن منع دخول المساعدات إلى «غزة» و«هيئة الاستعلامات»: محاولة للهروب من الإدانة أمام العالم
-إشادات دولية بدور مصر في تأمين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين
-سياسيون وحزبيون: محاولة بائسة من قوات الاحتلال للتنصّل من تهمة الإبادة الجماعية
-السفير صلاح حليمة: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. وادعاءات غلق المعبر لتشويه مصر
الصفحة الرابعة
-حصيلة قياسية لشهادتي الـ23.5 و27% في «الأهلي ومصر»
- «البلاتينية» و«طلعت حرب» تجمعان 205 مليارات في أول أسابيع الطرح عبر شبكة الفروع والتطبيق البنكي
-التضخم يتراجع في مصر للشهر الثالث إلى 33.7%
-بنك القاهرة: اتفاق لتسويق الوحدات السكنية لمشروعات صندوق التنمية الحضرية
-شركة «أبوظبي الإسلامي» تعلن انضمامها لأكبر تحالف تمويلي في مصر بـ1٫3 مليار جنيه
-«حالاً» تعلن إتمام ثالث إصدار لسندات توريق
-بعثة البنك الدولى في مصر لبحث التعاون مع الحكومة في وثيقة ملكية الدولة
الصفحة الخامسة
-«ميد تقسيط» تحقق 338% نمواً في حجم الأعمال خلال العام الأول
-«التعمير والإسكان».. نمو قوى ونتائج أعمال مستدامة خلال أول 9 أشهر من 2023
-منحتان من سويسرا لمشروعات في أسوان وبني سويف
-«كريدي أجريكول» يفوز بـ5 جوائز دولية في التحول الرقمي
-الإفراج الجمركي عن بضائع بـ72.4 مليار دولار في 2023
الصفحة السادسة
-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: رمز انتصار الإرادة
-مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: مصر جديدة في 10 سنوات
-مقال رأي لـ محمد مصطفي أبوشامة، بعنوان: صحفي للبيع وصحفي لله
-مقال رأي لـ عبدالله غلوش، بعنوان: لما كان الكان كان بجد
الصفحة السابعة
-حان وقت الحلم.. المنتخب يواجه موزمبيق بقوته الهجومية الضاربة و«فيتوريا» يحث اللاعبين على الضغط لإحراز هدف مبكر
-قتال وليس وعداً.. الأرقام تنصفه: «البرتغالي» يراهن على روح اللاعبين
-وش السعد.. «المنافس» فأل حسن وطريق التتويج للفراعنة في 3 بطولات
-تحت الرقابة.. اليوم.. صدام قوي بين نيجيريا وغينيا الاستوائية بالمجموعة الأولى.. ومنتخب غانا يواجه «كاب فيردي» في «الثانية»
-مقال رأي لـ شريف عبدالفضيل، بعنوان: لنكشر عن أنيابنا
الصفحة الثامنة
- «تتا وغمرين» بلد الألف نعامة.. تربية النعام تغزو قريتين بالمنوفية لمكاسبه داخل وخارج مصر
-«وبينا ميعاد».. مشكلات «سنة أولى جواز» يكشفها الجزء الثاني
-معاناة فلسطينية.. «دعاء» تترك شقا العمر: 25 سنة راحوا على الأرض
-تراث مصر على «جاكت»: لكل «طابع» حكاية
-طلبة يبتكرون «ATM» للبلاستيك: اوعى ترمي الأزايز