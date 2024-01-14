سحابة بيضاء غريبة الشكل تثير الذعر بين سكان اليابان.. ماذا حدث؟

بعد مرور أيام من الزلزال المدمر الذي تعرضت له بلدة واجيما بمحافظة إيشيكاوا في اليابان، والذي تسبب في حدوث أضرارا جسيمة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسحابة بيضاء ذات شكل غريب في مدينة يابانية تسببت في حالة من الرعب والذعر بين سكان المدينة، ما أثار تساؤلا.. هل يدل ذلك على أن اليابان تتعرض لحدوث زلزال جديد وفقا لما نشرته قناة «روسيا اليوم».

وخلال مقطع الفيديو ظهرت السحابة الدائرية بلون أبيض متوهج، نتيجة بعض الغازات التي تكون منبعثة من الزلازل القوية، مثل الميثان والرادون، وتسبب هذه الغازات تغيرات بدرجة حرارة الغلاف الجوي والرطوبة، وفقا لما ذكره الخبراء خلال صحيفة الخليج.

سبب تكون السحابة البيضاء

أدت الحركة الأرضية الكبيرة إلى إطلاق غازات محاصرة مثل هيدرات الميثان، والتي تكونت في الغلاف الجوي بكميات كبيرة، ما أدى إلى تكوين السحابة البيضاء التي شهدتها المدينة اليابانية، خاصة عندما يحدث زلزال بقوة كبيرة.

زلزال اليابان

وكان زلزال اليابان قد سبب أضرارا عديدة بعد حدوثه، حيث تحولت المباني إلى ركام، ودفع سكان بعض المناطق الساحلية للهروب إلى مناطق مرتفعة لتجنب الأضرار التي سببها الزلزال المدمر بمنازلهم، فيما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وحينها أطلقت السلطات تحذيرات من حدوث موجات تسونامي، التي كان من المحتمل أن تمتد إلى الأراضى الروسية.