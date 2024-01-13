«طوارئ القناة» تحذر من طقس الساعات المقبلة.. انخفاض كبير في الحرارة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، في مدن القناة وسيناء، من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، واحتمالية سقوط أمطار في المدن المختلفة بالمنطقة وسيناء.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنّ طقس غدٍ الأحد، مائل للبرودة نهارًا على محافظات «الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء»، أما ليلًا فتكون الأجواء شديدة البرودة.

أمطار متوسطة على المحافظات

وقال البيان، إنه من المتوقع سقوط أمطار ️خفيفة إلى متوسطة الشدة، على مدن منطقة قناة السويس، مع نشاط للرياح على الأنحاء كافة، على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضاف البيان أنّ هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع انخفاضها في عدد من المحافظات، وتصل درجات الحرارة المتوقعة العظمى غب أغلبها إلى 19 درجة، والصغرى 11 درجة مئوية.

ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة

وحذرت الشبكة، المواطنين من نشاط الرياح الذي قد يكون مصحوبًا بالأتربة في الساعات الأولى من الصباح، إلى جانب وجود انخفاض في درجات الحرارة.

وناشدت المواطنين، بضرورة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.