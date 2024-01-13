درجات الحرارة اليوم السبت.. طقس بارد وتحذير لـ6 محافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم السبت، في القاهرة والمحافظات، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح تمتد مساءً إلى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم السبت

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت في القاهرة والمحافظات تأتي كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة: الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة في الجيزة: الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في القليوبية: الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة في البحيرة: الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في الدقهلية: الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في الغربية: الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في المنوفية: الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة في الشرقية: الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في العريش: الصغرى: 9 والعظمى 21

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى 2 والعظمى 15

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 9 والعظمى 17

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 8 والعظمى 20

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 7 والعظمى 21

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 6 والعظمى 21

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 5 والعظمى 21

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 8 والعظمى 21

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 9 والعظمى 22

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 9 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 5 والعظمى 22.