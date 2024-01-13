«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار غزيرة ورعدية تضرب عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال الساعات المقبلة على عدد من المناطق، إذ ستكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على على كل الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد.

أمطار غزيرة ورعدية تضرب عدة مناطق

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أمطار غزيرة ورعدية تضرب عدة مناطق اليوم، إذ يكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% على محافظة مطروح، وتمتد مساء إلى بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، وهناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 و 70 كيلومتر/ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و 3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 06 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات مئوية.