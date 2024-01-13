أحمد سعد يكشف عن البوستر الدعائي لأغنية «بعتذرلك»

كشف الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن بوستر أغنيته الجديدة بعتذرلك، التي تتميز بالطابع الدرامي.

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «بعتذرلك.. قريبا».

وانهالت تعليقات الجمهور على منشور سعد، معلنين تشوقهم لأغاني الدراما التي يتميز بها سعد.

أغنية كده لأ لأحمد سعد

وطرح مؤخرا أحمد سعد، أغنية كده لأ من فيلم أبو نسب لمحمد عادل إمام والذي يعرض حاليا في دور العرض.

أغنية «كده لأ» لـ أحمد سعد، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت.

وتقول كلمات الأغنية: «كده فجأة؟.. بتدق ف قلبى الدقة.. مين زق الزقة دى.. عايز أعرف مين ده ومش طيب ليه؟.. ده شرير.. ده خطير.. ده ماشوفتش زيه كتير».