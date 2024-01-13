المهندس شريف الشربيني: تزايد الطلب على الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك إقبالا كبيرًا للحصول على قطع أرض داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات سكنية ومحال تجارية.

تشغيل الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

وأوضح «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم، والمذاع عبر قناة «الحياة» اليوم السبت، أن هناك تشغيلا للأحياء السكنية الخاصة بالخدمات الرئيسية في العاصمة الإدارية، إلى جانب المدارس والجامعات والخدمات المختلفة، التي تعمل بانتظام دون أي إشكاليات.

إقبال كبير على طلب الحصول على إراضي

وتابع رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ :«الأرقام تضاعفت 5 أضعاف في بعض الأحوال نتيجة الطلب المتزايد على الاستثمار في العاصمة الإدارية».