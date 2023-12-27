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رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد الأحياء السكنية بالمدينة

كتب:

أيمن حمزة
10:48 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، جولة تفقدية للمرور على قطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الخامس R5، كما تفقد الأعمال الخاصة بأعمال تنسيق الموقع بالمشروعات، بجانب المرور على محور الأمل، ومحيط منطقة المدينة الرياضية.

وخلال الجولة، عقد «الشربيني» عدة اجتماعات موسعة مع عدة شركات، والتي تم إسناد العمليات التنفيذية لها، للوقوف على جميع الأعمال على أرض الواقع.

وبدأ المهندس شريف الشربيني، اللقاءات بعقد اجتماع مع مسئولي شركة الرواد، ثم مسئولي شركة أبناء حسن علام، لمناقشة الأعمال التي تم تفقدها، ومواعيد الانتهاء من المشروعات،

وناقش المهندس شريف الشربيني، مسئولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشددًا على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية للعمارات، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.