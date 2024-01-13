باق يومان.. آخر موعد للتقديم في التحويل سكن لكل المصريين 3

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر موعد للتقديم في التحويل سكن لكل المصريين 3، موضحة أن هذا الإعلان يستهدف الحاجزين في الطرح الأول ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، وتنطبق عليهم الشروط ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز.

سكن لكل المصريين 3

آخر موعد للتقديم في التحويل سكن لكل المصريين 3 من المقرر أن يكون بعد غد أي يوم الاثنين المقبل، بدلاً من يوم 4 الماضي من نفس الشهر، وذلك في استجابة من وزارة الإسكان لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

معلومات مهمة عن الإعلان التكميلي لـ «سكن لكل المصريين 3»

- يتضمن وحدات 90 مترًا «3 غرف وصالة».

- تنقسم الوحدات إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي.

- هناك وحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عاماً.

- تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه.

تفاصيل الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري

- تُسلم لمن ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي.

- سيتمّ استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد.

- سيتم إضافة 5% من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة.

تفاصيل الوحدات تسليم 36 شهرًا

- سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.

- يتمّ سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن.

- يتمّ سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات.

- تبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.