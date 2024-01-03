«الإسكان» تعلن مد التقديم للتحويل في شقق «سكن لكل المصريين 3» حتى 15 يناير

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مدّ فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقديم ضمن إعلان التحويل الخاص بالطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3» بنظام التمويل العقاري، وذلك حتى 15 يناير الجاري بدلًا من 4 يناير، وذلك استجابة لطلبات المواطنين بعد تزايد الإقبال مؤخرًا.

«سكن لكل المصريين 3»

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان منذ قليل، أنَّ هذا الإعلان يستهدف المواطنين الحاجزين في الطرح الأول لإعلان سكن لكل المصريين 3، الذين تنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يسحبوا مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

صندوق الإسكان الاجتماعي

فيما أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّ هذا القرار جاء استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة ولم ينتهوا من الإجراءات المطلوبة للتحويل حتى الآن، خصوصًا هؤلاء الذين لم يدفعوا مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز في مكاتب البريد المميكن.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنَّ عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات حجز بلغ أكثر من 61 ألفًا و504 مواطنين، وسدد 52 ألفًا و538 مواطنا مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، مشددة على أنَّه لن يعتد بأي طلب تحويل ما لم يسدد صاحبه مبلغ استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده في أقرب مكتب بريد مميكن له، موضحة أنَّه سبق إرسال رسائل نصية لجميع العملاء المستهدفين تتضمن ضرورة القيام بهذا الأمر.

وأوضحت أنَّ الإعلان التكميلي لطرح «سكن لكل المصريين 3»، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5% ثابتة لمدة 20 عاماً، حيث تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرًا، وذلك بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على الأسعار بصورة سلبية.

وفيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري والتي ينطبق عليها شروط الإعلان الأصلي، أوضحت أنَّه سيتمّ استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد، مع إضافة 5% من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة، أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا فسيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتمّ سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان، ويتمّ سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.