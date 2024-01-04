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«المجتمعات العمرانية»: انتهاء 80% من وحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة 15 مايو

كتب:

أيمن حمزة
03:25 م | الخميس 04 يناير 2024
قيادات الاسكان يتفقدون مشروعات الإسكان بمدينة 15 مايو

قيادات الاسكان يتفقدون مشروعات الإسكان بمدينة 15 مايو

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، ومسئولو الجهاز، مشروع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل» بمنطقة النرجس في مدينة 15 مايو.

قيادات الإسكان يتفقدون وحدات «سكن كل المصريين» بـ15مايو

وتابع مسؤولو الإسكان في جولتهم، الأعمال الجارية بالمشروع، التي تشمل التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، والتشطيبات الداخلية للوحدات، وأعمال المرافق، وتنسيق الموقع، الذي يضم 465 عمارة بها 11 ألفًا و160 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، إذ وصلت نسبة الإنجاز بالمشروع إلى 80%.

تسليم الوحدات إلى مستحقيها

ووجه المهندس كمال بهجات، بسرعة دفع عجلة العمل وزيادة معدلات التنفيذ، حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها فى مواعيدها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، كما وجه بسرعة تلافي الملاحظات، والعمل على إنهاء الأعمال بالمشروع على أكمل وجه.

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن الزيارة تأتى ضمن الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.