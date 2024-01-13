أبطال مسلسل حالة خاصة ضيوف برنامج صاحبة السعادة الاثنين المقبل

أعلنت الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، ضيوف حلقة الاتنين المقبل من برنامج صاحبة السعادة، وهم أبطال مسلسل حالة خاصة.

ونشرت إسعاد يونس، صورة تجمع أبطال العمل من كواليس البرنامج معلقة: «استنوا أبطال مسلسل حالة خاصة في حلقة جديدة من صاحبة السعادة يوم الاثنين الساعة 11 مساءً على Dmc».

أبطال مسلسل حالة خاصة

ويشارك في مسلسل «حالة خاصة » مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان وأدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.