أحمد بهاء يروج لحلقة شارموفرز في «صاحبة السعادة»: حلقة مختلفة

روج الفنان أحمد بهاء لحلقة فرقة «شارموفرز» في برنامج «صاحبة السعادة»، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc، وذلك من خلال منشور عبر «إنستجرام».

فرقة شارموفرز مع صاحبة السعادة

ونشر أحمد بهاء صورة لفرقة شارموفرز مع الفنانة إسعاد يونس، قائلا: «اتفرجوا على حلقة مختلفة جدا مع صاحبة السعادة إسعاد يونس، بكره يوم الاتنين الساعة 11 على DMC، هنلعب مزيكا بشكل مختلف، وهتتعرفوا على كل فريق عمل شارموفرز».

يذكر أن فرقة شارموفرز طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «هل» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات محمد الشافعي، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.