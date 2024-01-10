«حالة خاصة» يرصد تاريخ فرقة «المصريين» ويستعين بـ«صاحبة السعادة»

حالة خاصة أحدثها مسلسل «حالة خاصة»، والذي يُعرض حاليًا عبر منصة wach it، جعلت المشاهد ينجذب لمشاهدة العمل منذ طرح أول حلقتين الأولى والثانية الأسبوع الماضي، وينتظر بشدة طرح باقي الحلقات بفارغ الصبر، خاصة وأن صناع العمل استطاعوا نسج خيوط الشخصيات في المسلسل بحرفية كبيرة، خاصة الشخصية الرئيسية والتي تدور حولها الأحداث وهي شخصية نديم أحمد أبو سريع التي يلعبها الفنان الشاب «طه دسوقي».

شاب يعاني من التوحد

طه دسوقي استطاع تقديم شخصية الشاب الذي يعاني من طيف التوحد، بطريقة مُقنعة إلى حد كبير، وكأنك بالفعل تشاهد واحدا من أبطال التوحد، يتوتر من المسافات القريبة، بعيون زائغة دائمًا لا تستطيع التركيز في عين الأشخاص، يلعب في أصابعه بشكل يثير التوتر للمتفرج ذاته، وكثير من التفاصيل لكن أهمهم أنه شخص تستطيع أن تقول عنه «عبقري»، يحفظ المعلومات وكأنه يقرأ من كتاب، لذلك هو أنجب المتدربين في مكتب «أماني النجار» المحامية الكبيرة التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل.

ومن بين مشاهد الحلقة الثالثة، تحتفل أماني النجار بـ«نديم»، الذي استطاع أن يأتي بثغرة عبقرية في إحدى القضايا، وهما في المطعم يطلب أصدقاؤه منه الغناء، فيقرر غناء أغنية «لما كان البحر أزرق»، فيستعجب زوج أماني المحامية، ويسأله «بس إنت صغير إنك تعرف فرقة المصريين»، فيجيب نديم أنه يحبها ويعرفها تمامًا، ويحفظ كل أغانيهم لأن والدته كانت تحبهم جدًا، ويبدأ نديم في سرد تاريخ تِلك الفرقة التي أسسها الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي يشارك بالفعل في وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

فرقة المصريين هي أول فرقة موسيقية مصرية أسسها هاني شنودة

وقال نديم، إن فرقة المصريين هي أول فرقة موسيقية مصرية أسسها هاني شنودة في نهاية السبعينات عام 1977، وكان أعضاء الفرقة هم تحسين يلمظ وهاني الأزهري وممدوح قاسم وكان معهم مطرب يُدعى، «عمر جوهر»، لكنه حينما ترك الفرقةـ أطلق على نفسه اسم «عمر فتحي».

وأيضًا كان من بين الأصوات في الفرقة مُطربة اسمها إيمان يونس وهي بالمناسبة شقيقة الفنانة إسعاد يونس «صاحبة السعادة»، لكنها ترك الفرقة بعدما تزوجت، واستعانوا بعدها بالمطربة «داليا»، والتي كانت تلميذة إيمان يونس في معهد الموسيقى العربية، لكنها أيضًا تركت الفرقة بعدما تزوجت هي الأخرى، ثم استعانوا بـ منى عزيز وكانت صاحبة صوت جميل، وهي التي قامت بغناء أغنية ماشية السنيورة»، لكنها ايضًا تركت الفرقة وتزوجت.

وقال نديم، إن الفنانة إسعاد يونس استضافت من قبل الموسيقار هاني شنودة في برنامج صاحبة السعادة وقالت له، «أنت وشك حلو ع البنات كلهم بيتجوزوا لما بيشتغلوا معاك».

وأضاف أن فرقة المصريين قدموا 6 ألبومات في تاريخ الفني كله، أول ألبوم هو ألبوم «بحبك لا» وبعده قدموا ألبوم «حرية» وبعده «بنات كتير» ثم ألبوم «ابدأ من جديد»، وهذا الألبوم التي رحلت فيه إيمان يونس قبل أن تُكمله، ثم قدموا ألبوم «ماشية السنيورة» وبعده الألبوم الأخير وهو ألبوم «حظ العدالة» عام 1988 وبعد ذلك توقفوا عن العمل.