صامويل إيتو يشجع «سيدات الكاميرون» في الإسكندرية.. ويؤكّد: سنصل لكأس العالم

حضر أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، مباراة فريق سيدات الكاميرون تحت 20 سنة، التي أقيمت أمس على ستاد الإسكندرية وفاز فيها فريق السيدات الكاميروني على المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب، استعدادًا لمواجهة الإياب المقررة يوم 21 يناير الجاري.

إيتو: كنت واثقا من فوز سيدات الكاميرون

وبعد المباراة، قال «إيتو» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حضرت إلى مصر لمؤازرة فريق سيدات الكاميرون ليصلوا إلى نهائيات كأس العالم، ووعدونني أنهم سيحققون الانتصار في مصر والكاميرون، وقد حققوا الانتصار الأول هنا في الإسكندرية، وكنت واثقًا من الفوز لفريقي، ولم يتبق لهن إلا الفوز في مباراتهن الأخيرة في الكاميرون، وأنا واثق في قدراتهن على تحقيق الفوز والاحتفال».

سعيد بزيارة مصر

وأضاف: «حضوري مباراة منتخب الناشئات كان الهدف الأول منه مؤازرة الفريق وتحميسه، والهدف الثاني أنني من عشاق مصر، وأنا سعيد جدًا بزيارتها، ورغم البرد الشديد بالإسكندرية، إلا أنه جو ممتع، ودائمًا ما تشعر بالدفئ في مصر، لأنها من أفضل البلاد التي لعبت فيها كرة القدم، واستمتعت بحورها وآثارها ومناطقها السياحية، والكرة المصرية حديثة، ونعمل لها ألف حساب، وقد نلتقي في نهائي كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، فمباريات مصر والكاميرون تتسم بالقوة والحماس».

وأشاد صامويل إيتو بمستوى فريق سيدات الكاميرون، وقال: «اللاعبات لديهن موهبة كبيرة، وهن مصممات على تحقيق الفوز، وأنا واثق من قدرتهن على الوصول إلى نهائيات كأس العالم».

وتأهلت سيدات الكاميرون إلى نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، بعد فوزهن على المنتخب المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب، التي أقيمت أمس على ستاد الإسكندرية.