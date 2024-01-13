نائبة «التنسيقية»: المبادرات الرئاسية حققت نتائج كبيرة في وقت قياسي

قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أي اقتصاد يبحث عن الأمن والأمان وهو ما أنجزته مصر بنسبة 100%، بالإضافة للبنية التحتية التي تعد من أهم مقومات جذب المستثمرين، لافتة إلى أن التشريعات الدستورية حتى الآن ما زالت بحاجة للمزيد من التعديل، ولكن السبب في ذلك التركة الثقيلة التي تسلمها البرلمان، وبدأ يعدل التشريعات بناء على ذلك.

المشاركة في المبادرات الرئاسية

وأوضحت «علي» في تصريح لـ«الوطن»، أن الإرادة السياسية المصرية ظهرت في المبادرات الرئاسية التي تحققت نتائجها في وقت قياسي، من خلال الوزارات والهيئات المعنية، مشيرة إلى أن الجميع من التنفيذيين أصبح يتسابق على المشاركة في المبادرات الرئاسية، ونطمح في الفترة المقبلة استثمار الإرادة السياسية بشكل أكبر.

الوضع الاقتصادي

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوضع الاقتصادي عالميا قائم على السمعة، والمستثمر الأجنبي يتابع جيدا التعامل مع المستثمر المحلي وإن كانت هناك أمور تعطل طبيعة عمله وما إلى ذلك، مشيرة إلى أن الملف الاقتصادي يجب أن يكون أولوية بعدما انتهينا من الكثير من التحديات.