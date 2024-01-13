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نائبة التنسيقية: نطالب بتمديد قرار إعفاء واردات الذهب من ضريبة الجمارك

كتب:

محمد أيمن سالم
07:03 م | السبت 13 يناير 2024
النائبة نشوى الشريف

النائبة نشوى الشريف

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن سوق الذهب شهدت حالة من الاستقرار في الشهور الماضية نتيجة لقرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2023 بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف المشغولة، والمجهزة للتداول النقدي والحلي والزينة والمجوهرات، الواردة بصحبة العائدين من الخارج للبلاد «الذهب الأجنبي»، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

أسعار الذهب في الأسواق

وأوضحت «الشريف» في تصريح لـ«الوطن»، أنه بانتهاء سريان القرار حدثت اضطرابات بأسعار الذهب في الأسواق، لافتة إلى أنه تقدمت بطلب اقتراح برغبة لتمديد مد فترة سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات مصر من الذهب من الرسوم الجمركية لمدة سنة أخرى.

وأشارت إلى أن قرار الحكومة بشأن الإعفاء له تأثير مباشر على نظرية العرض والطلب، ويوفر كميات كبيرة من المشغولات الذهبية قادمة من الخارج تنعكس على أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل إيجابي.

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بقلم محمد أيمن سالم