«القومي للمرأة» ينظم ورشتي عمل متخصصتين حول المساواة بين الجنسين

نظّم المجلس القومي للمرأة، ورشتي عمل متخصصتين حول المساواة بين الجنسين استهدفت المشتغلات والمشتغلين في مستويات قيادية وتنفيذية بفندقين بمحافظة البحر الأحمر.

جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة

وعرضت شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية، جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية على اعتبار أن تمكين المرأة في مكان العمل يعزز من تمكينها الاقتصادي وتحسين مهاراتها بما يدعم وصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار إلى جانب الخدمات التي يقدمها من خلال مركز تنمية المهارات لتحسين جودة الصناعات الحرفية والبيئية النادرة والمعتمدة على الموارد الطبيعية لرائدات الأعمال والتوعية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تؤثر على تمكين المرأة والفتاة في شتى المجالات.

وتحدثت نانسي فايز المحامية والممثلة عن مكتب شكاوى المرأة المفاهيم الأساسية للعنف وآليات حماية المرأة والتواصل مع مكتب الشكاوى.

وعرضت سماح حلمي، استشارية بالمشروع وخبيرة تنموية المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين في مكان العمل وتأثير الأدوار الاجتماعية على ثقافة وفرص عمل الجنسين وآليات تحسين بيئة العمل في قطاع السياحة لتكون جاذبة لعمل المرأة دون تمييز أو إقصاء.

حضور الورشة

وقدّم مايكل أيوب الخبير التنموي موضوعات تتعلق بالثقافة المؤسسية وأنماط القيادة الشمولية وأنواعها والتعامل مع الأنماط الفكرية.

حضر ورشتي العمل، شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة ونانسي فايز المحامية بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس.