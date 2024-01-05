«القومي للمرأة» يثمن مشاركة السيدات في الانتخابات الرئاسية

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدوري برئاسة النائبة سناء السعيد، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

أكدت النائبة سناء السعيد، أن الاجتماع تناول مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تعد استكمالا لدورها الوطني العظيم ، حيث أظهر المشهد الانتخابى أن المرأة هي البطل الحقيقي في الانتخابات الرئاسية، حيث فاقت نسبة مشاركتهن كل التوقعات، كما أن مشاهد الأطفال بصحبة أسرهم، تدل على الاهتمام بغرس قيم الانتماء وحب الوطن لدى الأجيال الجديدة.

توضيح دور المجلس القومي للمرأة

كما أشادت النائبة سناء السعيد، بجهود أعضاء لجنة المشاركة السياسية خلال حملات التوعية، التي أطلقها المجلس، سواءً في اللقاءات الشخصية أو الفاعليات الرسمية في توضيح دور المجلس، ولجنة المشاركة السياسية في تنمية الوعي السياسي للمرأة المصرية.