«القومي للمرأة» يهنئ المصريين بحلول عيد الميلاد المجيد

هنأ المجلس القومي للمرأة، الإخوة الأقباط والشعب المصري، بحلول عيد الميلاد المجيد، من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية للمجلس على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويحتفل الإخوة الأقباط اليوم، بعيد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن يتم عقد قداس عيد الميلاد مساء اليوم في التاسعة مساءً من كاتدرائية ميلاد المسيح الموجودة في العاصمة الإدراية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.