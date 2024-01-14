مصمم الاستوديو الافتراضي يوضح أبرز مميزاته.. سهولة توصيل الرسالة (فيديو)

كشف المهندس هشام قطب، مصمم الاستوديو الافتراضي، عن أبرز مميزاته التي يتمتع بها عن سائر الاستوديوهات التقليدية المعتادة، وأظهر أن الاستوديو يجمع ما بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي خلال لحظات قد تصل لبعض ثوان.

الاستديو الافتراضي

وقال قطب، خلال تصريحاته لبرنامج من العاصمة المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن الاستديو الافتراضي يتمتع بعدة مميزات عالية عن سائر الاستوديوهات الأخرى، التي تتمثل في إمكانية الإتاحة في عرض خلفيات تتناسب مع طبيعة المحتوى المقدم، ما يُشكل صورة ذهنية للمشاهد تتناسب مع المحتوى المسموع، الأمر الذي يساعد في إيصال الرسالة للمشاهد بصورة جيدة، فمثلا عندما نريد أن نقدم محتوى يتحدث عن الغابات، يتيح الاستوديو الافتراضي للمذيع أن يضع خلفية الغابات بالأشجار، الأمر الذي يُسهم في نجاح عملية إيصال الرسالة للمشاهد.

مميزات الاستوديو الافتراضي

وتابع «قطب»: الاستوديو الافتراضي عن أنه موفر للتكلفة المادية، حيث إنه من خلال الاستوديو الافتراضي قد لا يحتاج المذيع للذهاب إلى الغابات والتصوير بها، نظرا لطبيعة الاستوديو التي تمكنه من التحكم في كل الخلفيات والصور المحيطة به.