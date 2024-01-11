«الصحة»: قاعدة بيانات غير مسبوقة لصانعي القرار بمركز الوزارة في العاصمة الإدارية

قال اللواء أشرف محمد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن مركز دعم واتخاذ القرار الخاص بوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية، يوفر لمتخذي القرار المعرفة، من خلال بنية معلوماتية تحتية قوية، تدعم توفير المعرفة لإدارة أزمة أو كارثة أو إدارة الأحداث اليومية داخل الوزارة.

80 موظفا انتقلوا للعمل بمركز دعم القرار بالعاصمة الإدارية

أضاف في حوار مع الإعلامية خلود زهران عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه جرى الاعتماد على قواعد بيانات تم العمل عليها منذ 10 سنوات بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن قوة المركز نحو 80 موظفا، انتقلوا إلى العاصمة بالكامل، وأتاح لهم المبنى الجديد، بيئة عمل أفضل من تلك المتوفرة بالمبنى القديم للوزارة.

بيئة العمل التقنية والنفسية

وأردف أن الموظفين بوزراة الصحة، أصبح لديهم إمكانيات أكبر من الناحية التقنية، إضافة إلى جودة بيئة العمل النفسية من حيث شكل المكاتب والبيئة المحيطة.