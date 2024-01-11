رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحة»: قاعدة بيانات غير مسبوقة لصانعي القرار بمركز الوزارة في العاصمة الإدارية

كتب:

هاجر عمر
05:13 م | الخميس 11 يناير 2024
اللواء أشرف محمد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

اللواء أشرف محمد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

قال اللواء أشرف محمد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن مركز دعم واتخاذ القرار الخاص بوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية، يوفر لمتخذي القرار المعرفة، من خلال بنية معلوماتية تحتية قوية، تدعم توفير المعرفة لإدارة أزمة أو كارثة أو إدارة الأحداث اليومية داخل الوزارة.

80 موظفا انتقلوا للعمل بمركز دعم القرار بالعاصمة الإدارية

أضاف في حوار مع الإعلامية خلود زهران عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه جرى الاعتماد على قواعد بيانات تم العمل عليها منذ 10 سنوات بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن قوة المركز نحو 80 موظفا، انتقلوا إلى العاصمة بالكامل، وأتاح لهم المبنى الجديد، بيئة عمل أفضل من تلك المتوفرة بالمبنى القديم للوزارة.

بيئة العمل التقنية والنفسية 

وأردف أن الموظفين بوزراة الصحة، أصبح لديهم إمكانيات أكبر من الناحية التقنية، إضافة إلى جودة بيئة العمل النفسية من حيث شكل المكاتب والبيئة المحيطة.

اقرأ المزيد:

ما هو طاعون السعال الديكي بعد انتشاره في إسرائيل؟.. حذرت منه وزارة الصحة

بعد تصريحاته لـ«الوطن».. وزارة الصحة تقرر علاج حلمي بكر على نفقة الدولة

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

فريق من وزارة الصحة يزور الشرقية ويتفقد عددا من الوحدات الصحية

وزارة الصحة: 1768 عملية زراعة كبد وكلى في 2023

إعلام فلسطيني: إصابة مدير عام وزارة الصحة وعائلته واستشهاد ابنته في جباليا

تفاصيل اجتماع لجنة تحسين أحوال الأطباء مع وزارة الصحة

رسالة مهمة من وزارة الصحة لمرضى السكري بشأن تعليمات يجب اتباعها
بقلم هاجر عمر