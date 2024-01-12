«الإسكان»: أدخلنا خدمات متعددة لتوفير انتقال المواطنين إلى العاصمة الإدارية

تحدث السيد جمال حسين رئيس دائرة التحقيقات والشكاوى في وزارة الإسكان عن تأثير الانتقال إلى المقر الجديد لوزارة الإسكان على جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، قائلا: «بعد النقل، قمنا بإدخال خدمات متعددة لتجنب العملاء والمواطنين من إنفاق الأموال على الذهاب إلى العاصمة الإدارية».

وتابع جمال حسين، في لقاء خاص مع قناة إكسترا نيوز بالعاصمة الإدارية، إن الإدارة طرحت خدمة الخط الساخن 15100 لتلقي الشكاوى، ويمكن للعملاء الاتصال بالرقم خلال 5 أيام للإبلاغ عن شكاواهم، مضيفا أن الشكوى سترسل في غضون خمسة أيام، وسترفع إلى الجهة المختصة للمراجعة والرد، وسنتلقى الرد خلال 5 أيام.

وأضاف جمال حسين: «لدينا أيضًا بوابة للشكاوى الحكومية حيث تقوم وزارة الإسكان بتحويل الشكاوى إلى إدارة مجلس الوزراء ويتم تحويل الشكاوى المتعلقة بوزارة الإسكان إلينا، كما أن وزارة الإسكان تحولها للجهات الفرعية التابعة لها مما يوفر وقت وجهد على العميل»، مؤكدا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية هو استثمار للمستقبل.