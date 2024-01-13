أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية تزامنا مع ذروة نوة الفيضة الكبرى (صور)

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة، منذ قليل مع غروب اليوم السبت، تزامنًا مع ذروة نوة الفيضة الكبرى الحالية، التي تصحبها أمطار غزيرة، قد تصل إلى رعدية مساء اليوم، ويصاحبها ارتفاع أمواج وبرودة شديدة.

ورصدت «الوطن»، سقوط أمطار غزيرة على كورنيش الإسكندرية في الوقت الراهن، وسط برودة شديدة نتيجة تسجيل درجة الحرارة 10 درجات مئوية، مع سرعة رياح تصل إلى 70 كيلومترًا في الساعة.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وتبع تلك الأمطار الغزيرة، إعلان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع النوة الحالية، والأمطار متفاوتة الشدة.

التعامل مع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول

وشدد المحافظ في بيان مساء اليوم، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية، بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة خلال ذروة نوة الفيضة الكبرى.

إجراءات التعامل مع أمطار الإسكندرية

- رصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول.

- التأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

- تصريف تجمعات مياه الأمطار خاصة بالمناطق الساخنة.