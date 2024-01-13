أمانة المرأة بمستقبل وطن تكرم «عظيمات مصر» لجهودهن في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة رشا رمضان، اجتماعا تنظيما، اليوم السبت؛ لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، عقب الاستحقاق الانتخابي، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم المركزي، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، وأمينات المرأة في المحافظات.

وأثنى النائب أحمد عبد الجواد، على كوادر عظيمات مصر اللاتي قدمن دورا مشرفا وغير عادي خلال الانتخابات الرئاسية ما لاقى إشادة من الجميع، معتبرا الجموع الغفيرة التي شاركت في الاستحقاق الانتخابي بمثابة تأكيد على الشعبية الجارفة للرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى الدور الحيوي الذي قام به حزب مستقبل وطن خلال هذا الاستحقاق، مطالبا الجميع باستمرار الحفاظ على النجاح الذي تحقق وبذل مزيد من الجهد لاستكمال النجاحات التي يحققها حزب مستقبل وطن.

وبدوره، وجه النائب أحمد دياب، الشكر لقيادات أمانة المرأة، اللاتي أثبتن نجاحات فاقت التوقعات، متمنيا لهن التوفيق خلال الفترة المقبلة والتي تتطلب بذل مزيد من الجهد.

كوادر أمانة المرأة

ومن جانبها، اعتبرت النائبة رشا رمضان، تكريم كوادر أمانة المرأة في جميع المحافظات، بمثابة حافز على استمرار الأداء المشرف لعظيمات مصر خلال الفترة المقبلة، مثمنة دعم الحزب للمرأة التي تثبت دوما أنها على قدر المسؤولية.

إعادة إطلاق مبادرة «أنتِ عظيمة»

وأشارت أمينة المرأة المركزية، إلى إعادة إطلاق مبادرة «أنتِ عظيمة» والتركيز بشكل خاص على محور العمل عبر سلسلة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمناطق الجمهورية كافة.

وعلى هامش الاجتماع، منح النائب أحمد عبد الجواد، النائبة رشا رمضان، درع تكريم لجهودها خلال الفترة الماضية وخاصة أثناء الاستحقاق الانتخابي، كما تم منح أمينات المرأة في المحافظات دروع التكريم لجهودهن خلال الاستحقاق الانتخابي.