«مستقبل وطن» يشارك في مبادرة لاستخراج بطاقات ميزة لذوي الهمم في جنوب سيناء

قال ياسر عرفات، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن في جنوب سيناء، إن الحزب شارك في تنظيم مبادرة لاستخراج بطاقة ميزة مجانية لذوي الهمم بالتعاون مع البنك الأهلي فرع مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار حرصه الدائم على التواصل لتوفير الخدمات والرعاية الاجتماعية لذوي الهمم.

أسباب إطلاق المبادرة

وأشار إلى أن المبادرة جاءت في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن والتي تسعى جاهدة لدعم مؤسسات الدولة المصرية لتخفيف العبء عن ذوي الهمم وللمساهمة في تلبية احتياجات ومطالب المواطن السيناوي في جميع المجالات المختلفة من خلال المبادرات التي تسعى إليها أمانه الحزب طبقا لسياسه الحزب وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف».

حضور فعاليات المبادرة

حضر فعاليات المبادرة أحمد نشأت عفيفي أمين تنظيم مستقبل وطن بمدينة طور سيناء وعبد المنعم حسن علي مدير فرع البنك الأهلي بمدينة شرم الشيخ وإبراهيم السامولي ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومسؤول مكتب قادرون بإختلاف وعددا من موظفي البنك الأهلي و أهالي المنتفعين من ذوي الهمم.