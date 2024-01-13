أجمل 5 حدائق ترفيهية في المنوفية.. أبرزها «30 يونيو» و«تحيا مصر»

شهدت جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية نقلة نوعية كبيرة في المجال الترفيهي على مدار الأعوام الماضية، خصوصًا الحدائق العامة التي أصبحت تميز جميع مدن المحافظة، الأمر الذي جعل الأهالي يسعون إلى تلك الحدائق لقضاء وقت ممتع بها.

5 حدائق للفسحة في المنوفية

توجد العديد من الحدائق في جميع أنحاء محافظة المنوفية، سواء كانت حدائق قديمة تم تطويرها، أو حدائق جديدة تم إنشاؤها، مما يجعلها متنفسًا لجميع أبناء المحافظة، خصوصًا في الأعياد والمناسبات الاحتفالية المختلفة، وتذكر «الوطن» أشهر 5 حدائق للفسحة بالمنوفية، في 5 مراكز مختلفة:

1- حديقة الطفل في مدينة شبين الكوم: تعد من أهم الأماكن التي تستقبل الأهالي خصوصا بعد تطويرها منذ عدة أشهر مع وجود ألعاب خفيفة للأطفال الصغار مما جعلها مقصدا للأسر.

2- حديقة 30 يونيو في الباجور: من أجمل الحدائق التي قد تشاهدها لوجود بها برجولات وأعمدة إنارة وأشجار وإضاءة ليلية، ما جعل الأهالي تتوافد عليها على مدار اليوم لقضاء وقت ترفيهي بها.

3- حديقة تحيا مصر في مدينة منوف: من أكبر الحدائق بالمحافظة بلغ طولها 1200 متر، فضلا عن مظهرها الجمالي، الذي جعل الأهالي تتهافت للجلوس بها مع أبنائهم.

4- حديقة جيهان السادات في مدينة تلا: تعد مزارًا لأهالي المدينة على مدار اليوم، وتتوفر فيها الخدمات الترفيهية الكاملة وتزيينها بالأشجار والبرجولات وأعمدة الإنارة الليلية.

5- حديقة الطفل في بركة السبع: تتميز بكبر مساحتها المقدرة بكيلو ونصف متر، وبوجود ألعاب للأطفال وأشجار كثيرة وبرجولات وأعمدة إنارة، ما جعلها مقصدًا لجميع أهالي المدينة.