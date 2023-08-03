«خروجات الشباب».. تجديف ومصارعة وكرة قدم لتحسين اللياقة

تُمثل الإجازة الصيفية فرصة مثالية للشباب لممارسة الألعاب الرياضية التى يفضلونها، والتى لا يتسع الوقت الكافى للانتظام عليها فى فترة الدراسة، بما يساعد على الحفاظ على لياقتهم البدنية، وتنمية جوانب الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس، فضلاً عن امتلائهم بالطاقة والحيوية.

«جبر»: أمارس «الكانوى» بمهارة

يوسف جبر، صاحب الـ18 عاماً، تستهويه الألعاب المائية، لذا فكر فى تجربة ممارسة رياضة الكانوى، المشتقة من التجديف، منذ نحو 5 أعوام، ووجد فى بادئ الأمر صعوبة فى التعامل مع المجداف فى عرض نهر النيل، إلا أنه بالمداومة على التمرين، مع التزامه بنظام غذائى محدد، أصبح يمارس الكانوى بخفة ومهارة عالية: «بمارس رياضة الكانوى فى الدراسة وفى الإجازة، بس الوقت بيكون متاح أكتر للاستمتاع فى الإجازة»، ومنذ اليوم الأول لممارسته هذه الرياضة شعر أنه شخص مسئول لا بد أن يلتزم بمواعيد التمرين، وتعلَّم أهمية وضع هدف والسعى للوصول إليه مهما كانت الصعوبات التى تواجهه».

«عبدالصمد»: السباحة تساعدنى فى تنظيم وقتى

أحمد عبدالصمد، صاحب الـ19 عاماً، عبّر عن عشقه لممارسة السباحة منذ 7 أعوام، خاصة فى فترة الإجازة الصيفية، حيث اعتبرها المحفز الأساسى للتفوق فى دراسته بكلية الحاسبات والمعلومات، فضلاً عن تحقيقها العديد من المنافع الصحية والبدنية كتعزيز صحة القلب وزيادة الكتلة العضلية وتقويتها: مهتم أقرأ عن فوائد السباحة وأتابع تأثيرها على جسمى، وتسهم السباحة كذلك فى التخفيف من آلام عضلات الجسم الناتجة عن ممارسته تمارين الحديد والمقاومة، بالإضافة إلى مساهمة السباحة فى خفض وزنه وتحسين حالته المزاجية، ونتيجة لشغفه الكبير برياضة السباحة استطاع أن يحصل على دورة تدريبية تؤهله لتدريب الأطفال الصغار على مهارات السباحة فى إجازة الصيف: «بستمتع جداً وأنا بدرّب الأطفال وبحاول أسهّل لهم أنواع وحركات العوم علشان يحبوا السباحة ويستمروا عليها زيى».

طارق أحمد، صاحب الـ20 عاماً، قرر أن يستغل الإجازة فى تعلم رياضة المصارعة، بعدما تعلق بمشاهدة فقرات المصارعة الحرة مع والده على شاشة التليفزيون، والتى ساهمت فى تحقيق العديد من الفوائد على المستوى البدنى والشخصى، منها تنمية قدراته على التفاعل مع الآخرين وجعله أكثر شجاعة، حسب قوله لـ«الوطن»، كما ساعده الانتظام على تمرين المصارعة فى تنظيم وقته، والتزامه بالعادات الصحية عند تناول الطعام.

ويجد محمد عبدالكريم، 17 عاماً، متعته فى لعب كرة القدم بحرية فى الإجازة، دون التقيد بالتزامات المدرسة واستذكار الدروس، فبمجرد انتهاء الامتحانات، يعاود الانتظام على تمرين كرة القدم فى أحد مراكز الشباب، الذى يضطر للانقطاع عنه خلال فترة الدراسة: «أسعد وقت بقضيه فى الملعب وسط أصحابى وأنا بلعب كورة»، وللحفاظ على أدائه فى الملعب، قرر الاشتراك فى إحدى الصالات الرياضية لممارسة تمارين المقاومة والكارديو التى تحسن لياقته البدنية.

ويحب إبراهيم محمود، صاحب الـ16 عاماً، التجمع مع أصدقائه فى فترة الإجازة لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وعقد المسابقات فيما بينهم، باعتبارها رياضتهم المفضلة التى تساعدهم على الحفاظ على وزنهم ولياقتهم البدنية.