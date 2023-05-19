«هتقضي الويك إند فين؟».. خروجات وفسح بأسعار على قد الإيد

ينتظر المواطنون الإجازات والعطلات الأسبوعية لأخذ قسط من الراحة والترفيه عن أنفسهم بصحبة الأهل والأصدقاء، في جو أسري ممتع لتجديد الطاقة والنشاط مرة أخرى بدأ من عصر الخميس وحتى ليلة السبت.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» أبرز أماكن الفسح والخروجات في الويك إند بأسعار «على قد الإيد» في عدة محافظات.

فسحة على قد الإيد خلال الويك إند في القاهرة

- برج القاهرة، أحد أهم الأماكن التي يمكن زيارتها في القاهرة بأسعار بسيطة، وسعر تذكرته لا تتجاوز 60 جنيهًا للشخص الواحد.

- مركب في النيل ضمن مجموعة من الزوار والاستمتاع ببهجة الأغاني الشعبية والأنوار الصاخبة.

- شارع المعز، بالقاهرة الفاطمية، وهو من أفضل المواقع السياحية، ودخوله بالمجان.

- المتحف المصري من أهم المناطق السياحية التي يقبل عليها المواطنون.

- التنزه في محيط ميدان التحرير عقب تجديده للاستمتاع بجمال القاهرة الخديوية ويمكن التمشية على كورنيش النيل أو التسوق من محلات وسط البلد.

- ممشى أهل مصر المطل على النيل مباشرة وهو قطعة من أوروبا في مصر بالقرب من عمارات البنك الأهلي المصري، ودخول الطابق العلوي بالمجان بينما الطابق السفلي المطل على النيل مباشرة تذكرته لا تتجاوز 20 جنيها.

فسحة على قد الإيد في الشرقية

- ممشى الزقازيق، ولا يحتاج إلى دفع أي رسوم، ويمكن التنزه والجلوس على كورنيش بحر مويس للاستمتاع بالأجواء الربيعية والهواء.

- نادي الأمل للعائلات، ويضم متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين وألعابا للأطفال، ويقدم وجبات سريعة ومشروبات للزائرين.

- الحديقة العامة بمدينة الزقازيق، ويوجد بها ألعاب للأطفال بمبالغ بسيطة واستراحات الجلوس، وقضاء أوقات ممتعة.

فسحة على قد الإيد في الإسماعيلية

- حدائق نمرة 6 من أكثر المناطق انتشارا للحدائق بطول أكثر من 3 كيلو مترات، وتمتد من شارع محمد علي في قلب المدينة حتى معدية نمرة 6 المطلة على قناة السويس ويتخلل المنطقة عدة فنادق سياحية وأندية تابعة لهيئة قناة السويس، ويدخلها المواطنون بدون رسوم.

- شواطئ مدينة فايد أحد أكثر المناطق التي يتردد عليها المواطنون بشكل يومي باعتبارها من أجمل مكان للفسحة ومناسبة لقضاء إجازة ويك إند سعيدة.

فسحة على قد الإيد في سوهاج

- ممشى أهل سوهاج، ويضم كافيهات ومطاعم ومنطقة لألعاب الأطفال ومقاعد أسرية وممشى للدراجات.

- حدائق سوهاج المجانية وتشمل حديقة الطفل والحديقة المتحفية وكورنيش سوهاج والاستاد الرياضي.

- استاد سوهاج الرياضي يضم متنزهات وحدائق وأماكن لركوب الدراجات والمشى مع منطقة ألعاب للأطفال.