10 نصائح للطلاب ليلة الامتحان.. تجنب السهر والتوتر والإنترنت

ليلة الامتحان هي الأصعب بالنسبة للطلاب، إذ يشعرون بالتوتر خوفا من عدم القدرة على الإجابة والحصول على درجات جيدة، وهو ما يجعل البعض لا ينام جيدا بسبب التوتر والخوف، لكنها عادات خاطئة يتحمل بعض أولياء الأمور مسئوليتها، حيث يجب عليهم طمأنة أبنائهم، ويتساءل البعض عن نصائح للطلاب ليلة الامتحان.

10 نصائح للطلاب ليلة الامتحان

علي يحيى، الخبير التربوي، أكد لـ«الوطن»، أن هناك 10 نصائح للطلاب ليلة الامتحان، ليستطيع الطالب الإجابة على الأسئلة، فضلا عن التركيز، وهي كالتالي:

1 - تجنب السهر ليلة الامتحان ليحصل جسمك على الراحة الكافية، وهو ما ينعكس على تركيزك في الامتحانات.

2- ابتعد عن التوتر، إذ يؤدي إلى حالة من الخوف وعدم التركيز.

3- لا تضغط على العقل عند استرجاع المعلومات التي قمت بمذاكرتها في وقت قصير، فمن الممكن أن يأتي بنتيجة عكسية.

10 نصائح للطلاب ليلة الامتحان- تناول الفاكهة

4- حاول الاستيقاظ فجرا لاسترجاع ما ذاكرته، فهذا الوقت يعد من أفضل الأوقات للمذاكرة.

5- احرص على تصفية ذهنك قبل الامتحان بساعتين على الأقل لمنح عقلك الاسترخاء.

5- يجب الحرص على تناول الفاكهة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة له قبل الامتحان.

6- حاول التركيز ولا تنتبه إلى ضغط الآخرين وتوتر نفسك.

7- ومن بين 10 نصائح للطلاب ليلة الامتحان ، ابتعد تماما عن تناول الكافيين والقهوة.

8- احرص على مذاكرة أجزاء المنهج المتوقع أن تأتي منها أسئلة الامتحان.

9- ابتعد عن الإنترنت في ليلة الامتحان لعدم إهدار الوقت وتشتيت الانتباه.

10- حافظ على هدوئك، وابتعد عن الضوضاء.