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نصائح للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.. التزمي بالروشتة

كتب:

أمنية شريف
07:29 م | السبت 02 سبتمبر 2023
نصائح للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد

نصائح للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023 نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتسارع الأمهات بتجهيز الأدوات والحقائب الدراسية، وقدم جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية عددا من النصائح التي تساعد الطلاب على التحصيل.

10 نصائح للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد

قبل بداية العام الدراسي الجديد يجب أن يحرص الطلاب على اتباع عدة نصائح، تساهم في تحفيز الدماغ على المذاكرة والانتباه، وقدم جمال فرويز، عددًا من النصائح للمساهمة في ذلك، لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــــــــــــا.

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بقلم أمنية شريف