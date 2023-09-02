نصائح للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.. التزمي بالروشتة

ينطلق العام الدراسي الجديد 2023 نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتسارع الأمهات بتجهيز الأدوات والحقائب الدراسية، وقدم جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية عددا من النصائح التي تساعد الطلاب على التحصيل.

10 نصائح للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد

قبل بداية العام الدراسي الجديد يجب أن يحرص الطلاب على اتباع عدة نصائح، تساهم في تحفيز الدماغ على المذاكرة والانتباه، وقدم جمال فرويز، عددًا من النصائح للمساهمة في ذلك، لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــــــــــــا.