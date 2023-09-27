مع دخول المدارس.. أهم 7 نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، وخلال تلك الفترة يبدأ العديد من الطلاب في الاستعداد لبدء الدراسة، بعد فترة كبيرة من الإجازة الصيفية، فيبدأون في شراء مستلزمات المدرسة، من الحقائب والزي المدرسي، بالإضافة إلى الاهتمام بتنظيم ساعات النوم، وترتيب موعد تناول الوجبات بشكل منتظم.

لذا تستعرض «الوطن» خلال الفقرات التالية، أهم 7 نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي، لتهيئته على الاتعداد بشطكل مناسب للمرحلة التعليمية الجديدة، سواء كان ما زال طالبا في المدرسة أو في الجامعة، من خلال ما ذكره الدكتور جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية، في حواره لـ«الوطن»

7 نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي

يرغب العديد من الطلاب في معرفة بعض النصائح التي تجعلهم أكثر نشاطا في الدراسة، وفي السطور التالية نقدم أهمها، بحسب ما ذكره الدكتور «فرويز» لـ«الوطن»:

1- تجنب المشاعر السلبية، وتحفز الجسم من خلال الاستعداد والحماس لاستقبال عام دراسي جديد، والذي يعني مزيد من الصداقات والمعلومات الجديدة.

2- الاهتمام بتنظيم مواعيد النوم، فيجب التعود على الاستيقاط المبكر، وعدم السهر لساعات طويلة على الهاتف أو التلفاز، لأن ذلك من شأنه أن يسبب الإرهاق وصعوبة التركيز.

3- ضرورة ممارسة الرياضة بشكل مستم قبل بداية العام الدراسي الجديد، وليس من الضروري الذهاغب إلى الجيم، ولكن، يكفي ممارسة المشي أو الجري.

4- تخصيص جدول معين للمذاكرة، من أول يوم بالدراسة؛ حتى لا تتزايد الدروس والواجبات، ومن ثم يصاب الطالب بالإحباط لصعوبة إنهائها.

5- الحرص على الابتعاد عن الأخطاء التي وقع فيها الطالب العام الماضي مع تجنب القيام بها مرة آخر، بل يجب الاستفادة والتعلم منها، بدلا من تكرارها.

6- ضرورة معرفية كيفية الحصول على مهارات جديدة، فلا يفضل أن يختزل الطالب حياته الدراسية في المذاكرة فقط، وإنما عليه أن يوسع من معلومات وينمي قدراته على التواصل مع الآخرين، بدل من التركيز على درجات عالية في نهاية الفصل الدراسي.

7- الاهتمام بالحصول على نظام غذائي صحي، غالي من الأكلات السريعة، وغني بالأطعمة المتنوعة من الخضراوات والفواكه.

أفضل النصائح للطلاب في بداية العام الدراسي

كما شاركت جمعية الهلال الأحمر المصري، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب المدارس لعام 2023 - 2024، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجمعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بجانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أهمها في السطور التالية:

1- أهمبة اختيار الطالب للحقيبة المدرسية الخاصة به.

2- ضرورة أن يكون حزام الكتف بالشنطة المدرسية مبطنا من الداخل، حتى لا ينقطع بسهولة.

3- ألا يزيد وزن الحقيبة المدرسية عن 10%، حتى لا تكون ثقيلة على ظهره.

4- الابتعاد عن الحقائب المدرسية ذات الحزام بكتف واحد فقط.

5- ضرورة اختيار الحقيبة المدرسية التي يوجد بها أكثر من جيب لتوزيع الوزن.

6- لا يفضل استخدام الحقائب المدرسية التي يوجد بها عجلات، لأنها غير مناسبة للطفل، كما أنها يمكن أن ينتج عنها آلام الظهر والكتف.