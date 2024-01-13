«إعلام مطروح» ينظم ندوة عن أهمية التسويق الإلكتروني للمنتج المصري

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، ندوة عن التسويق الإلكتروني للمنتج المصري، وأهميته وعوامل النجاح، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وبتوجيهات من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، تحت شعار مستقبل ولادنا في منتج بلدنا، ولفيف من الأجهزة التنفيذية وشباب من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني وشباب الخريجين، وبحضور شيماء مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة مطروح.

وأكد العميد عمرو عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أهمية الحملة الإعلامية لدعم المنتج المحلي لشباب وفتيات محافظة مطروح.

تشجيع المنتج المحلي للشباب

وقالت صافيناز أنور مدير مركز النيل للإعلام بمطروح، اليوم، إنّ حملة الهيئة العامة للاستعلامات، تأتي في إطار اهتمام الدولة بشأن الصناعات المحلية وتوطينها، وفتح آفاق للاستثمار بها داخل مصر، وتشجيع الشباب على الإنتاج وتحفيزهم، واستخدام الآليات كافة التي تساعد على الترويج للمنتج المصري، من خلال التسويق الإلكتروني، الذي يوضع فى مقدمة هذه الآليات للتسويق للمنتجات في مطروح.

زيادة الوعي بين الجماهير المستهدفة

وتناول الدكتور سيد هارون عميد المعهد العالي للتكنولوجيا وإدارة الأعمال بمطروح، التسويق الإلكتروني وكل الأنشطة التي تقوم بها شركة أو علامة تجارية ما، للترويج لمنتجاتها وزيادة الوعي بين الجماهير المستهدفة بما تقدمه، وما يميزها عن غيرها باستخدام شبكة الإنترنت، وما يوفره للعملاء من مزيد من الراحة بأسعار أكثر تنافسية، معتمدا على المحتوى الجذاب والإعلانات الترويجية، مما يساهم فى زيادة تفاعل الجمهور المستهدف وزيادة القوة الشرائية للمنتجات.