«هاني» يقاوم مرضه بالعمل في التسويق الإلكتروني: بحاول أساعد ذوي الهمم

تحولت حياته 100 درجة، فبعد أن كان يتحرك بشكل طبيعي أصبح طريح الفراش ولا يتحرك إلا شبه نائم على كرسي متحرك، فضلا عن فقدانه السمع، ولكنه قرر التغلب على كل المصاعب التي تواجهه بالعمل في التسويق الإلكتروني، وهو العمل الذي أعاد إليه روحه من جديد.

«كمال» يغير حياته بالعمل

هاني كمال درويش، أحد الشباب من ذوي الهمم في محافظة المنوفية، تغيرت حياته على مدار السنين القليلة الماضية، حيث قال لـ«الوطن»: «الحمد لله على كل حال، أنا كنت بمشي طبيعي وكنت كويس بس الفترة الأخيرة حالتي تدهورت وبقيت قاعد على كرسي متحرك ولا أستطيع الحركة»، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الجلوس بشكل طبيعي ولكنه يتحرك على كرسي متحرك في وضع يشبه النوم لوجود مشكلات في العمود الفقري.

لم تقف حالة «كمال» عند هذا الحد، ولكن الوضع أصبح أكثر سوءا، فعندما ينام لا بد من وضع وسادة أسفل قدميه لكي لا يتحرك أثناء النوم: «لو نمت ومحطتش مخدة تحت رجلي معرفش أنام، لأن قدمي لا تصل إلى الأرض، وإذا تقلبت في النوم لا أستطيع التنفس تماما».

والد «كمال» كان يعمل حرفيا وحاول علاجه بكل الطرق ليعود إلى طبيعيته ولكنه لم يستطع، موضحا أن حالته ازدادت سوءا بفقدان السمع شيئا فشيئا، حتى أصبح لا يسمع إلا باستخدام سماعة طبية، «نفسي في سماعة كويسة علشان اسمع الناس كويس، لأني لو مسمعتش مش هعرف أعيش خالص».

التسويق الإلكتروني طوق النجاة

واجه «كمال» مصاعب الحياة بقوة وإرادة، فبدأ دخول عالم الإنترنت وتعلم العديد من الأشياء، موضحا أنه تعلم التسويق الإلكتروني: «اتعلمت على الإنترنت التسويق، وبدأت أعلم الناس الشغل وبقيت أساعد كل الناس، خاصة ذوي الهمم لأن ليهم حق عليا، وكلنا بنساعد بعض في النهاية».