موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة الاسماعيلية

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنّ موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة الإسماعيلية، سيُعلن فور الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات التي تجري حاليًا بجميع إدارات المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة الإسماعيلية

وقال «بحيري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أعمال التصحيح تتم أولًا بأول، لإعلان النتائج خلال الأسبوع بعد المقبل، مشيرًا إلى أنّ الامتحانات تسير في هدوء بجميع الإدارات والمدارس المختلفة الموزعة على مراكز المحافظة.

وأضاف أنّ موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة الإسماعيلية، سيكون في جميع المدارس المختلفة، وسيُبلغ الطلاب بها، فور إعلانها بعد الانتهاء من الامتحانات.

امتحانات الشهادة الاعدادية

وقال إنّ غرفة العمليات في مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، لم تتلق أي شكاوى على مدار الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنّ امتحانات المرحلة الابتدائية تنتهي غدًا الأحد.

وأكد «بحيري» أنّ مديرية التربية والتعليم، تستعد لانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بالمدارس، وتسليم أرقام الجلوس إلى الطلاب.