كلمات أغنية محمد رمضان في حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا.. «كلنا واحد»

شارك الفنان محمد رمضان، بحفل افتتاح كأس أمم أفريقيا، اليوم، بدولة ساحل العاج، ولفت أنظار جميع الجمهور في القارة، وبالأخص الدول العربية.

محمد رمضان يشارك في حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا

وقدم رمضان الجزء العربي في الأغنية، إذ يعد المطرب العربي الوحيد الذي شارك في حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا، بجانب عدد كبير من المطربين، أبرزهم النيجيرية يامي آلايد، والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

وجاء الجزء العربي فى الأغنية، التي غناها محمد رمضان بحفل افتتاح كأس أمم أفريقيا، كالتالي:

في أفريقيا متجمعين

جايين نفرج ملايين

أهلا بيكم فى بلادنا

القوة في اتحادنا

الحب باين في أولادنا

وهنفضل طوال حياتنا

ربنا واحد

كلنا واحد أبيض ولا أسمر

نفس الدم واحد

أفريقيا أفريقيا أفريقيا

محمد رمضان يعبر عن سعادته

وكان الفنان محمد رمضان، أعرب عن سعادته البالغة، لمشاركته فى حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا، إذ نشر صورة له من داخل الاستاد، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «إن شاء الله هتشوفوني الليلة 9 مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة.. بسم الله هفتتحها وهختمها ثقة في الله نجاح».