استقبل تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق بكأس الأمم الإفريقية

بدأ العد التنازلي للحدث الكروي الأبرز الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء، وتفصلنا دقائق قليلة عن انطلاقه وهو بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق خلال ساعات، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن تردد القنوات الناقلة مباراة مصر وموزمبيق.

تردد القنوات الناقلة مصر وموزمبيق

ونستعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق التي من المقرر أن تنطلق غدا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار والتي منها:

- قناة 5Gold:

القمر الصناعي:Amos 4W

التردد: 11551

- قناة TV 8.5 HD

القمر الصناعي: Turksat 42E

التردد: 12356

-قناة Max sport

القمر الصناعي Hellasat 39E

التردد: 11595

- قناة 5Plus HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

- قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

- قناة Max sport

القمر الصناعي:Bulgariasat 1.9E

التردد: 12418

-قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30w

التردد: 12207

- تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6مفتوحة.

مواجهات مصر وموزمبيق

وكانت أول مباراة في تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق بكأس الأمم الأفريقية 1986 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى التي كانت تستضيفها مصر، وفاز حينها الفراعنة بهدفين دون رد، وسجلهما طاهر أبو زيد.