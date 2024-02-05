أسعار الغسالات النصف أوتوماتيك في الأسواق.. اعرف قبل ما تشتري

تختلف أسعار الغسالات النصف أوتوماتيك في أسواق حسب السعة والعلامة التجارية والميزات المتوفرة، وتتراوح أسعار الغسالات النصف أوتوماتيك من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

أسعار الغسالات النصف أوتوماتيك

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» أسعار الغسالات النصف أوتوماتيك في الأسواق، للاسترشاد بالأسعار قبل الشراء.

أسعار غسالات نصف أوتوماتيك تبدأ من 5 آلاف جنيه

- غسالة هاف أوتوماتيك، 7 كيلوجرامات، من تورنيدو، 2 موتور، موديل TWH-Z07DNE-W…4.6، بسعر 5016 جنيها.

- غسالة هاف اوتوماتيك، 7 كيلوجرامات، من تورنيدو، تحتوي علي 2 موتور، موديل TWH-Z07DNE-W، وزن 7 كيلو جرام تعبئة أمامية، بسعر 5016 جنيها.

- غسالة نصف أوتوماتيك 10 كيلوجرامات من تورنيدو، تحتوي علي 2 محرك، موديل TWH-Z10DNE-W، وزن 10 كيلوجرام تعبئة أمامية، بسعر ‎5929 جنيها.

- غسالة نصف أوتوماتيكيك بمحركين من تورنيدو، سعة 7 كيلوجرامات، موديل TWH-Z07DNE-W BK، تعبئة أمامية، بسعر 5149 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك، وزن 10 كيلوجرامات، موديل TWH-Z10DNE-W(BK)، بسعر 5929 جنيها.

-غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك 10 كيلوجرامات، موديل TWH-Z10DNE-W(BL)، بسعر 5929 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك، وزن 10 كيلوجرامات، موديل TWH-Z10DNE-W(RD)، بسعر 5929 جنيها.

أسعار غسالات نصف أوتوماتيك تبدأ من 6 آلاف جنيه

- غسالة نصف اوتوماتيك، بحوضين 12 كيلوجراما من تورنيدو، موديل TWH-Z12DNE-W-، وزن 12 كيلو جرام، تعبئة أمامية، بسعر ‎6499 جنيها.

- غسالة نصف أوتوماتيك بحوضين، 12 كيلوجراما من تورنيدو، موديل TWH-Z12DNE-W-، تعبئة أمامية، بسعر 6499 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك، وزن 10 كيلوجرامات طلمبة TWH-Z10DNEP-W(BL)، بسعر 6279 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك 10 كيلوجرامات، طلمبة TWH-Z10DNEP-W(BK)، بسعر 6279 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك 10 كيلوجرامات طلمبة TWH-Z10DNEP-W(RD)، بسعر6279 جنيها.

- غسالة ملابس توشيبا نصف أوتوماتيك 7 كيلوجرامات VH-720، بسعر 6389 جنيها.

- غسالة ملابس توشيبا نصف أوتوماتيك، 7 كيلوجرامات طلمبة VH-720P، بسعر6719 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك، 12 كيلوجراما، موديل TWH-Z12DNE-W(RD)، بسعر 6279 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك، 12 كيلوجراما طلمبة TWH-Z12DNEP-W(BL)، بسعر 6629 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك 12 كيلوجراما طلمبة TWH-Z12DNEP-W(BK)، بسعر 6629 جنيها.

- غسالة ملابس تورنيدو نصف أوتوماتيك 12 كيلوجراما طلمبة TWH-Z12DNEP-W(RD)، بسعر 6629 جنيها.

أسعار غسالات نصف أوتوماتيك تبدأ من 7 ألاف جنيه

- غسالة ملابس هوفر نصف أوتوماتيك، 12 كيلوجراما أبيض HW-HTTN12LWTO، بسعر 7679 جنيها.

- غسالة ملابس هوفر نصف أوتوماتيك، 10 كيلوجرامات HW-HTTN10LWTO، بسعر 7119 جنيها.

- غسالة ملابس هوفر نصف أوتوماتيك، 10 كيلوجرامات، موديل HW-HTTN10LSTO، بسعر 7269 جنيها.

- غسالة نصف أوتوماتيك، سعة 10 كيلو جرام، بمحركين من هوفر، موديل HW-HTTN10LWTO -، تعبئة أمامية، بسعر7750 جنيها.

- غسالة بحوضين نصف أوتوماتيك 12 كيلوجراما من تورنيدو، موديل TWH-Z12DNE-W-، وزن 12 كيلوجرام، تعبئة أمامية، بسعر 7073 جنيها.

أسعار غسالات نصف أوتوماتيك تبدأ من 10 آلاف جنيه

- غسالة ملابس توشيبا نصف أوتوماتيك 10 كيلوجرامات، موديل VH-1000، بسعر 7279 جنيها.

- غسالة نصف أوتوماتيك توشيبا، موديل VH-1000-، وزن 10 كيلوجرام، تعبئة أمامية، بسعر ‎10 آلاف و279 جنيها.

- غسالة TL10S تحميل علوي، وزن 11 كيلوجرام، من فريش، بسعر 11 ألفا و986 جنيها.

- غسالة تحميل علوي بمحرك سمارت أنفرتر من إل جي، موديل T1388NEHGE، وزن 13 كيلوجرام، بسعر 20 ألفا و950 جنيها.

نصائح لاستخدام لترشيد الكهرباء أثناء استخدام الغسالة

- شراء الغسالة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

- استغل الحمولة المتاحة لحلة الغسالة عند التشغيل لأن كمية الكهرباء المستخدمة واحدة.

- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

- المحافظة دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- تنظيف فلتر الغسالة باستمرار لأن اتساخه قد يسبب رفع فاتورة الكهرباء.

- استخدم الماء البارد في الغسيل وعدم استخدام سخانات الغسالة لتوفر الكهرباء.

- استخدم برنامج درجة حرارة أعلى إذا كان نوع الملابس يحتاج حرارة أعلى مثل الملابس البيضاء.

- استخدام مسحوق غسيل عالي الجودة لتنظيف الغسيل من أول مرة.

- استخدم كمية مسحوق بحسب الإرشادات ولا تكثر منه حتى لا تضطر إلى شطف الغسيل بكميات كبيرة من المياه وبالتالي سحب ماء أكثر.