كشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، أنّ موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة كفر الشيخ، سيكون في يوم 22 يناير الجاري، مشيرًا إلى إجراء عمليات تصحيح أوراق كراسات الإجابة للطلاب من البنين والبنات، في الوقت الحالي.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة كفر الشيخ، سيكون بعد التدقيق والمراجعة الشاملة، حتى يُعطى كل طالب حقه في عمليات رصد الدرجات لكل مادة على حدة.

13 إدارة تعليمية

وأشار إلى أنّ إعلان موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي على نطاق محافظة كفر الشيخ، سوف يتم داخل أروقة المدارس كلًا بمدرسته، وذلك من خلال الاسم لكل طالب أو رقم الجلوس، إذ تُعلن النتيجة على نطاق 13 إدارة تعليمية في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.