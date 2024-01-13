يترقب المواطنون، موعد افتتاح معرض أهلًا رمضان بمحافظة الشرقية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ويجري هذه الأيام، التجهيز والاستعداد لفتح منافذ المعرض في المراكز والمدن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع المخفضة في محافظة الشرقية، والمقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

موعد افتتاح معرض أهلا رمضان في الشرقية

وقال مصدر مسؤول بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إنّ المديرية بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية والجهات المعنية، تجهز لافتتاح منافذ أهلًا رمضان بالشرقية، على أنّ يكون خلال نهاية الشهر الجاري أو أول شهر فبراير، استعدادًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

19 معرض أهلا رمضان بالشرقية

ومن جهتها، أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إلى أنّ المديرية تستعد لافتتاح معارض أهلا رمضان بالشرقية، في 19 مركزًا ومدينة، إضافة إلى السيارات المتنقلة، مضيفة أنّه جرى افتتاح عدد من الشوادر، استعدادًا لرمضان المقبل.

ولفتت إلى توفير كل السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون في منافذ أهلا رمضان والشوادر والسيارات المتحركة، بتخفيضات تصل لـ30%، مشيرة إلى انضمام الهايبرات والسوبر ماركت الى معارض أهلا رمضان، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين والمحافظة.