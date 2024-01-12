خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين 2024 والأوراق المطلوبة

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة أوراق استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة أو بدل فاقد أو تالف، والحصول على الدعم المقرر من السلع التموينية وصرف السلع والسكر والزيت مجانا.

خطوات استخراج بطاقة تموينية جديدة

وأشارت وزارة التموين إلى أنه يوجد عدة خطوات يجب على المتقدمين في محافظة الدقهلية القيام بها من أجل استخراج بطاقة تموينية جديدة أو بدل فاقد أو تالف وهي:

- يتقدم المواطن لمكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة، طبقا للقرار 84 لسنة 2009 مرفق به المستندات المطلوبة.

- يفحص مكتب التموين المستندات من خلال الدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين، لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة.

- يتم إرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات.

- يجري إدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

- يجري طباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين

- يتسلم المتقدم البطاقة الخاصة به بعد التأكد من كافة البيانات المذكورة في البطاقة التموينية.

الأوراق اللازمة لاستخراج بطاقة تموينية جديدة

وأشارت وزارة التموين إلي أنه يوجد عدة أوراق يجب تقديمها لمكتب التموين التابع لها المواطن في محافظة الدقهلية كالآتي:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009