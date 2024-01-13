تحذير من أمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس خلال الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات القادمة متوقعة سقوط أمطار رعدية على مناطق متفرقة، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للدفء على جنوب البلاد ودافئ على جنوب سيناء.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وعن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

أمطار رعدية على عدة مناطق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والصحراء الغربية، لافتة إلى أنها تمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الساعات القادمة، على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوم السبت 13-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 19، والصغرى 11.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 18، والصغرى 12.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 24، والصغرى 15.

السواحل الشمالية: العظمى 20، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 23، والصغرى 10.

درجات الحرارة الأحد 14-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 10.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 17، والصغرى 9.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 23، والصغرى 14.

السواحل الشمالية: العظمى 19، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 22، والصغرى 10.

درجات الحرارة الاثنين 15-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 19.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 17، والصغرى 9.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 23، والصغرى 13.

السواحل الشمالية: العظمى 18، والصغرى 5.

جنوب سيناء: العظمى 21، والصغرى 9.