«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. تساقط أمطار على القاهرة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا ومدى تساقط أمطار على القاهرة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، وانخفاض درجات الحرارة في الأسبوع الأول من شهر طوبة.

وبالنسبة لحالة الطقس غدا كشفت هيئة الأرصاد أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم الوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس مائلاً للدفء على جنوب البلاد، ودافئ على جنوب سيناء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

حالة الطقس غدًا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 70% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تساقط أمطار على القاهرة الكبرى

وتابعت الهيئة أنه تتساقط أمطار على القاهرة الكبرى ومناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية، وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، بدءًا من شمال الصعيد وحتى السواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، إذ تبدأ من الساعة 4 فجرًا وحتى الساعة 9 صباحًا.

درجات الحرارة غدا الأحد 14-1-2024

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 18، والصغرى 11.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 17، والصغرى 10.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 23، والصغرى 14.

السواحل الشمالية: العظمى 19، والصغرى 6.

جنوب سيناء: العظمى 22، والصغرى 9.